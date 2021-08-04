Gavurdağı salatası nasıl yapılır şahane lezzet!

Et yemeklerinin yanında, kebaplarla mutlaka servis edilen, suyuna ekmek banmanın keyfinin çok farklı olduğu bir salatayla buluşturacağız sizleri.

Bu salatanın özelliği tüm malzemelerin ince ince doğranması ve o şahane sosunda saklı. Sulu sulu domateslerle, kıtır salatalıklarla lezzeti iki katına çıkıyor. Sadece et yemeklerinin yanında değil, tüm yemeklerin yanına çokça yakışır. Karşınızda tazeliği ve ferahlığıyla sofraları güzelleştiren gavurdağı salatası tarifi! İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

3-4 adet domates 2-3 adet Salatalık 1 adet kuru soğan Bir tutam maydonoz Bir iki avuç ceviz Zeytinyağı Nar ekşisi Tuz