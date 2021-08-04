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Muğla'daki yangına duyarsız kalmadı! Çocuklar Duymasın'un Havuç'u Furkan Kızılay takdir topladı

İhlas Haber Ajansı
Muğla'daki yangına duyarsız kalmadı! Çocuklar Duymasın'un Havuç'u Furkan Kızılay takdir topladı

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalmadı.

Muğla'daki yangına duyarsız kalmadı! Çocuklar Duymasın'un Havuç'u Furkan Kızılay takdir topladı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi. 

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Muğla'daki yangına duyarsız kalmadı! Çocuklar Duymasın'un Havuç'u Furkan Kızılay takdir topladı

Çocuk yaşlarda rol aldığı dizide ‘Havuç Kafa’ olarak ismini duyuran ve çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Furkan Kızılay’ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi takdirle karşılandı.

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Muğla'daki yangına duyarsız kalmadı! Çocuklar Duymasın'un Havuç'u Furkan Kızılay takdir topladı

Kızılay, üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade etti.

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Muğla'daki yangına duyarsız kalmadı! Çocuklar Duymasın'un Havuç'u Furkan Kızılay takdir topladı

Kızılay, “Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz." dedi. 

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