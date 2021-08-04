Muğla'daki yangına duyarsız kalmadı! Çocuklar Duymasın'un Havuç'u Furkan Kızılay takdir topladı
Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalmadı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi.
Çocuk yaşlarda rol aldığı dizide ‘Havuç Kafa’ olarak ismini duyuran ve çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Furkan Kızılay’ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi takdirle karşılandı.
Kızılay, üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade etti.
Kızılay, “Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz." dedi.