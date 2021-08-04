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CZN Burak Özdemir'den Antalya yangınında ev tipi söndürücüyle 'şov'

ANTALYA yangınında CZN Burak şovu... Kamuoyunda 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir'in, günlerdir alevlerle mücadelenin devam ettiği Antalya'da çektiği ve "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Türkiye'de 28 Temmuz tarihinden bu yana birçok noktada etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin sekiz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu.

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