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Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın Mehmetçik tarafından helikopter ile kurtarılma görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) kurtarma görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, "Muğla Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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