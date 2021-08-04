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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Alevler Delikyol ve Orhaniye'de

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede bir haftadır orman yangınlarının devam ettiğini hatırlatarak yeterli hava desteğini göremediklerini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Yangında 7. Güne ulaşmış durumdayız. Hâlâ daha tam anlamıyla kontrol altına alındığını maalesef söyleyemiyoruz. En başından beri sıklıkla, sürekli tekrar ettiğimiz şey hava desteğiydi. Bugün sabah saatlerinde hava desteği 2 adet helikopterle birlikte gerçekleşti ve gözle görülür şekilde yangında bir gerileme söz konusuydu. Ancak an itibariyle baktığımızda şu anda hava desteği söz konusu değil.  Delikyol ve Orhaniye noktalarında yangında artış söz konusu." ifadesini kullandı. 

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