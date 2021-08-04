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Yangın Muğla Milas'daki termik santrale ulaştı fabrika dumanlar içinde kayboldu

MİLAS'tan endişe yaratan haberler geliyor. Yangın termik santrale ulaştı. Fabrika dumanların içinde kayboldu. Milas Belediye Başkanı acil çağrı yaptı.

Milas'ta korkulan oluyor. Ormanı saran alevler termik santrale ulaştı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdehale!" açıklaması yaptı. Tokat, "Duman her yeri kapladı. Alevler termik santrale, köye dayandı, alevlerden hiçbir şey göremiyoruz derhal uçak istiyoruz." dedi.

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