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Milas Termik Santrali yanıyor! Gelen görüntüler şoke etti

MİLAS'tan gelen son dakika habere göre orman yangını termik santrale ulaştı. Alevlerin sardığı termik santral boşaltılıyor.

Milas'ta korkulan oldu. Orman yangını akşam saatlerine doğru termik santralin yakınlarına kadar ulaşmıştı. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdehale!. Duman her yeri kapladı. Alevler termik santrale, köye dayandı, alevlerden hiçbir şey göremiyoruz derhal uçak istiyoruz." diyerek çağrı yapmıştı. 

Saat 21.10 sıralarında kötü haber geldi. Alevler termik santrale girdi. Sirenler çalarken santral boşaltılıyor. Kötü haberi Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat duyurdu. Tokat 'Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor' dedi. 

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