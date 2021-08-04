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Milas termik santrali yanıyor! Her yer alev alev diyerek kaçanların videosu şok etti

MİLAS'ta yangın termik santrale ulaştı. Gelen son dakika görüntülerde bölgede kalanların panikle kaçışı var. Santral yangına teslim oldu.

MİLAS'ta günlerdir devam eden orman yangınında en çok korkulan oldu. Alevler termik santrale ulaştı. Gün boyu yardım çağrıları yapılmıştı. Akşam saat 21.05'te yangının santrali sardığı haberleri geldi. Santral boşaltılırken, bölgeden kaçmaya çalışanların panik halleri videolara yansıdı. 

Alevlerin termik santrale ulaşmasının ardından personel ve patlayıcı maddeler tahliye edildi. Bölgede tüm elektrikler kesilirken, yangının Ören'e doğru ilerlediği Milas yolunun ise kapandığı bildirildi.

Kötü haberi Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat duyurdu. Tokat 'Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor' dedi. 

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, öğleden sonra saat 16.00'da "Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdehale! Duman her yeri kapladı. Alevler termik santrale, köye dayandı, alevlerden hiçbir şey göremiyoruz derhal uçak istiyoruz." diyerek yardım istemişti. 

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