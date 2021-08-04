Milas'tan son dakika haber! Orman yangını termik santrale girdi sirenler çalıyor

TÜRKİYE'deki orman yangınlarının 8. gününde kötü haberler geliyor. Milas'tan gelen son dakika habere göre yangın termik santrale ulaştı. Sirenler çalıyor termik santral boşaltılıyor.

Abone ol

TÜRKİYE'de 5 ilde 14 farklı noktada yangınla mücadele sürerken, 8. günde kötü haberler arka arkaya geldi. Yangınlarda bugüne kadar Muğla'da 1 Antalya'da ise 7 kişi hayatını kaybetti. Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek veriyor. Gelen son dakika haber Milas'tan oldu. Belediye Başkanı haberi duyurdu, korkulan oldu. İşte son dakika gelişmeler:

21.10 SON DAKİKA TERMİK SANTRAL YANIYOR

Milas'tan gelen son dakika habere göre orman yangını termik santrale ulaştı. Alevlerin sardığı termik santral boşaltılıyor. Sirenler çalıyor ve yangının santrali sardığı bildiriliyor. Kötü haberi Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat duyurdu. Tokat 'Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor' dedi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, öğleden sonra saat 16.00'da "Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdehale! Duman her yeri kapladı. Alevler termik santrale, köye dayandı, alevlerden hiçbir şey göremiyoruz derhal uçak istiyoruz." diyerek yardım istemişti.

20.34 HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki yangına, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

18.55 16 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 6, Muğla'da ise 10 kişinin tedavisine devam edildiğini duyurdu. Twitter hesabından Antalya'da 704 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Koca, "Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız" ifadelerini kullandı.

16.05 MARMARİS'DE NELER OLUYOR?

MARMARİS'deki yangınlar da sönmüş değil. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Yangında 7. Güne ulaşmış durumdayız. Hâlâ daha tam anlamıyla kontrol altına alındığını maalesef söyleyemiyoruz. En başından beri sıklıkla, sürekli tekrar ettiğimiz şey hava desteğiydi. Bugün sabah saatlerinde hava desteği 2 adet helikopterle birlikte gerçekleşti ve gözle görülür şekilde yangında bir gerileme söz konusuydu. Ancak an itibariyle baktığımızda şu anda hava desteği söz konusu değil. Delikyol ve Orhaniye noktalarında yangında artış söz konusu." ifadesini kullandı.

16.00 HARİTALI SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 183 adet orman yangınının 167’si devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." denildi.

13.40 UÇAKLARIN BİRİ GELİYOR BİRİ GİDİYOR

Köyceğiz’de Perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Dün Çayhisar Mahallesi’ne yaklaşan alevler bugün ters rüzgar ile dağlık ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Ayrıca Zeytinyanı ve Taşdibi mevkilerinde ise yangınlar devam ediyor. Çayhisar mevkiinde bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin alevlere müdahalesi sürüyor. Uçaklar ve helikopterler yangın bölgesinde art arda yaptıkları sortilerle alevleri söndürmek için uğraş veriyor.

10.24 BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

09.55 MİLAS VE BODRUM'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor. Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü.

Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.