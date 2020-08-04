Lazio, Vedat Muriç'e 15 milyon euro teklif etti

Fenerbahçe'nin başarılı forveti Vedat Muriç'e İtalyan temsilcisi Lazio'dan yüksek bir bonservis teklifi geldi. İki takım arasındaki pazarlıklar sürüyor.

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Fenerbahçe'de bu sezon gol yollarında etkili bir performans sergileyen Vedat Muriç'e Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Takımın en golcü ismi olan Kosovalı futbolcuya, son olarak Lazio'dan teklif geldiği öğrenildi.

Teklif 15 milyon euro

Geçtiğimiz sezon başında Rizespor'dan transfer edilen ve performansıyla alkış alan Vedat için İtalyan ekibinin, 15 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu teklifi az bulduğu ve 20 milyon euroda direttiği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lazio'nun, gol krallığını zirvede bitiren İmmobile'ın yanına takviye arayışında olduğu belirtildi. İki güçlü forveti takımda buluşturmak isteyen Roma temsilcisinin, 20 milyon euroluk karşı teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak ediliyor.

Performansı düşüşe geçmişti

Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından performansı düşüşe geçen Vedat Muriç, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Golcü futbolcu, bu sezon çubuklu formayla çıktığı 36 maçta 17 gol 7 asist yaparak 24 gole doğrudan katkı sağladı.