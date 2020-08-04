Ankara'da koronavirüs vaka sayısı fırladı! Mansur Yavaş yasak getirdi

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan flaş yeni tip koronavrüs (Covid-19) hamlesi. Başkentte vaka sayısının hızla arttığını ve ilk dönemki sayılara belirten Mansur Yavaş, belediyeye ziyaretlere sınırlama getirdi...

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Ankara'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor. Ankara'daki hastanelerde yer kalmadığı iddiaları ortada dururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bomba bir paylaşım geldi. Mansur Yavaş, başkentte koronavirüs salgınının azdığını duyurdu. Belediyeye ziyaretlere kısıtlama getirildi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık" dedi.

İşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın o paylaşımı...