Bilim Kurulu üyeleri tedirgin! Vakalar artacak yeni yasaklar gelebilir
Kurban Bayramlaşması ve tatil beldelerinden gelen görüntüler tedirgin etti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. "Yeniden vakalarda bir patlamaya yol açabilir ve yeni yasaklar gelebilir" dedi. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da "Önümüzdeki haftalar herkes kendisine çok daha fazla dikkat etsin" uyarısı yaptı.kalabalıklara
Sahillerde ve tatil beldelerindeki aşırı yoğunluk koronavirüas salgınının yeniden artmasına neden olacak endişesi giderek büyüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Özlü, "Maalesef bayramlaşma sürecinde tatil yerlerinde görüyorum çok yakınlaşmalar var. Yeniden vakalarda bir patlamaya yol açabilir ve yeni yasaklar gelebilir" dedi. Prof. Dr. Yavuz da "Önümüzdeki haftalar herkes kendisine çok daha fazla dikkat etsin mümkünse kalabalıklara ve kapalı ortamlara girmesin bu ortamlarda maskesiz durmasın diğer insanlarla mesafesini korusun ve bol bol ellerini yıkasın" ifadelerini kullandı.
NTV’de açıklamalarda bulunan Özlü, tatil yerlerinde oluşan yoğun kalabalıkların etkisini “Bayram sonrası bunun yansıması olacaktır. 7-10 gün içerisinde bu tablo kendini belli edecektir” diye yorumladı.
İkinci dalga gelebilir mi?
“2. dalga gelir mi?” sorusuna Özlü, “Salgın devam ediyor. İkinci dalgadan bahsetmek mümkün değil çünkü pandemi devam ediyor henüz durmuş değil. Bir ara hiç olmadı. Salgın başlangıca göre daha da ilerleyerek devam ediyor. Hastalık yapma potansiyelinin azaldığına dair bir gözlem de yok” yanıtını verdi.
Vaka sayılarını yeterince azaltamayacağımızı gösterdi
“Piki tamamlayıp inişe geçtik ama bu iniş sürecinde de bir yerde takılıp kaldık. Güvenli bir noktada değiliz” diyen Özlü, “Önümüzdeki güz dönemine daha iyi girmemizde yarar vardı ama bu bayramlaşmalar, tatil, turizm sezonu, belki önümüzde okulların açılmasıyla bu güze girişte de vaka sayılarını yeterince azaltamayacağımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.