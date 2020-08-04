Bilim Kurulu üyeleri tedirgin! Vakalar artacak yeni yasaklar gelebilir

Sahillerde ve tatil beldelerindeki aşırı yoğunluk koronavirüas salgınının yeniden artmasına neden olacak endişesi giderek büyüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Özlü, "Maalesef bayramlaşma sürecinde tatil yerlerinde görüyorum çok yakınlaşmalar var. Yeniden vakalarda bir patlamaya yol açabilir ve yeni yasaklar gelebilir" dedi. Prof. Dr. Yavuz da "Önümüzdeki haftalar herkes kendisine çok daha fazla dikkat etsin mümkünse kalabalıklara ve kapalı ortamlara girmesin bu ortamlarda maskesiz durmasın diğer insanlarla mesafesini korusun ve bol bol ellerini yıkasın" ifadelerini kullandı.