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Bilerek öksüren futbolcuya kırmızı kart

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, corona virüs önlemi olarak kasıtlı öksüren oyunculara kırmızı kart gösterilmesine karar verdi.

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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını nedeniyle yeşil sahalarda futbolcuları ve hakemleri korumaya yönelik yeni bir karar aldı.

Hakemler, kendilerinin ya da rakip futbolcunun yüzüne yakın mesafeden öksüren bir oyuncunun bunu kasıtlı yaptığına kanaat getirmesi halinde kırmızı kart cezasına başvurabilecek.

Kırmızı kart cezası, "saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü dil kullanma ya da el-kol hareketi etme" kategorisinde yer alacak.

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