Ayasofya'dan acı haber! Görevli müezzin yaşamını yitirdi

Ayasofya'da gönüllü rehberlik hizmetinde bulunan Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

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İstanbul Müftülüğü tarafından, Ayasofya'nın ibadete açıldığı ilk günden itibaren gelen ziyaretçileri karşılamak ve cami içerisinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti için personel görevlendirmesi yapıldı.

Ayasofya'da kalp krizi geçirdi

Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya'da görevini yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kfj7OiPTAF — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 4, 2020

İstanbul Valiliği ile Müftülük açıklaması

İstanbul Valiliği ve İstanbul Müftüğü'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.