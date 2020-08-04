Ayasofya'dan acı haber! Görevli müezzin yaşamını yitirdi

Ayasofya'da gönüllü rehberlik hizmetinde bulunan Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.Abone ol
İstanbul Müftülüğü tarafından, Ayasofya'nın ibadete açıldığı ilk günden itibaren gelen ziyaretçileri karşılamak ve cami içerisinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti için personel görevlendirmesi yapıldı.
Ayasofya'da kalp krizi geçirdi
Kağıthane Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya'da görevini yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kfj7OiPTAF— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 4, 2020
İstanbul Valiliği ile Müftülük açıklaması
İstanbul Valiliği ve İstanbul Müftüğü'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inde gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan Hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/sJzauzLLbR— İstanbul Müftülüğü (@istmuftulugu) August 3, 2020