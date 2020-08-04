BIST 1.086
DOLAR 6,97
EURO 8,21
ALTIN 441,64
HABER /  DÜNYA

Yolsuzlukla suçlanan eski İspanya Kralı Carlos, Dominik Cumhuriyeti'ne sığındı

Demirören Haber Ajansı

İSPANYA eski kralı Carlos (82), hakkında çıkan milyon dolarlık yolsuzluk iddialarının ardından Dominik Cumhuriyeti’ne sığındığı iddia edildi.

Abone ol

Eski İspanya Kralı Carlos, pazar günü yaptığı resmi açıklamada, hakkındaki yolsuzluk iddialarına gönderme yaparak, oğlu Felipe’nin tahtı sorunsuz yönetmesi için ülkeden ayrılacağını açıkladı. İspanyol basını,Carlos’un dün sabah Dominik Cumhuriyeti’ne gittiğini ileri sürdü.

İspanyol basını eski kralın milyon doları bulan yolsuzluk iddialarından kaçtığını iddia etti. Eski kral Carlos, hüküm sürdüğü 40 yıl boyunca hakkında bir çok yolsuzluk iddiaları ortaya atılmış ve bu iddialardan bazıları mahkemeye taşınmıştı. Carlos 2014 yılında tahtını oğlu 6’ncı Felipe’ye devretmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Londra piyasasında TL'nin gecelik faizi yüzde 650'ye fırladı
Ankara Tabip Odası kentteki vahim tabloyu açıkladı: Yoğun bakım üniteleri doldu
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı! Muharrem İnce için ne dedi?
Temmuz ayı enflasyonu netleşti! Ev kiralarına ne kadar zam geleceği belli oldu
Malatya depremi için 4 gün önce uyaran Prof. Naci Görür harita paylaştı 'önlem alınmalıdır' dedi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okulların açılış tarihine ilişkin çarpıcı açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı: Yakın temaslılara da ilaç tedavisi uygulanabilecek
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: İstanbul biletleri efsane
Altaylı Cenk Özkaçar'dan Lyon'a 5 yıllık imza
Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı
Küvette yarı çıplak Gonca Vuslateri paylaştı merak edileni Seda Sayan sordu
Yorumlar