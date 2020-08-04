Belarus lideri Lukaşenko: Yeni bir grup Rus paralı asker ülkemize girdi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde yakalanan Rus paralı askerlerin hedefinde Belarus olduğunu ifade ederek "Rusya'nın yalanları kimseye lazım değil. Biz kendi ülkemize sahibiz, yasalarımız var ve Ruslar bunu çok iyi bilir" dedi.

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Başkanlık sarayında, ülkesinde yakalanan 33 Rus paralı askere ilişkin açıklamalarda bulundu.

9 Ağustos’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi ulusa seslenen Lukaşenko, “Bugün, ülkenin güneyine yeni bir birliğin (yabancı paralı askerler) girdiği bilgisi geldi. Ormanda koşturup bunları yakalamamız mı gerekiyor? Hepsini yakalarız” dedi.

Belarus’ta geçen hafta yakalanan Wagner grubu mensubu Rus paralı askerlerin Türkiye, Afrika ya da Latin Amerika ülkelerine gitmeyi planladıkları yönündeki iddiaları ‘yalan’ olarak nitelendiren Belarus lideri, “Bu kişiler ifade verdiler. Özellikle Belarus’a gönderildiler. Beklemeleri yönünde talimat aldılar” dedi.

"Rusya'nın yalanları kimseye lazım değil"

Lukaşenko,"Rusya'nın yalanları kimseye lazım değil. Biz kendi ülkemize sahibiz, yasalarımız var ve Ruslar bunu çok iyi bilir" dedi. Belarus’ta 29 Ağustos’ta yakalanan ve Wagner grubuna bağlı paralı asker oldukları iddia edilen 33 Rusya vatandaşının, Minsk üzerinden üçüncü bir ülkeye gitmeyi planladıkları, ancak uçağı kaçırdıkları için Belarus’ta kaldıkları ileri sürülmüştü.

“Renkli devrim yapamacayklar”

Belarus’ta seçimler öncesi istikrarsızlık yaratılmak istendiğini iddia eden Lukaşenko, “Yeni teknoloji ‘renkli devrim’ yapmak istiyorlar, ama bu işe yaramaz. Belarus, devrim limitini geçen yüzyılda doldurdu” dedi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi Lukaşenko’nun en büyük rakipleri gözaltına alınmıştı.