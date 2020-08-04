Fatih Altaylı güvendiği hekimin uyarılarını aktardı! 'Sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yükselen koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında "Güvendiğim bir hekimi aradım, 'Sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı, rakamlar 10 ile çarpılmalı' dedi." ifadelerini kullandı.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında çok güvendiği bir hekimle yaptığı görüşmeye yer verdi.

Koronavirus önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yeniden yükselen vaka sayıları hakkında uyarıda bulunan Altaylı, hekimin kendisine, "Halkımız bu sorumsuzlukla davranmaya devam ederse 15 gün sonra İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da gördüğümüz tablolarla karşılaşmaya başlarız" dediğini aktardı.

"Daha bayram etkisini görmedik"

Altaylı'nın yazısının ilgili bölüm şöyle:

Çok güvendiğim bir hekimi aradım. İşin tam göbeğinde olun birini. Aldığım bilgileri aktardım.

“Bildiğin ne?” diye sordum doğal olarak.

“Bildiğim şudur. Nisan, Mayıs ve Haziran baskılarını çok rahat atlatan sağlık sistemimiz zorlanmaya başladı. Daha açık söylemek gerekirse şu anda sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı. Git dolaş bakalım hangi hastanede kaç yatak kaldı, kim hasta kabul edebiliyor bir bak.”

Derin bir nefes aldı.

“Ve daha bayram etkisini görmedik. Halkımız bu sorumsuzlukla davranmaya devam ederse 15 gün sonra İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da gördüğümüz tablolarla karşılaşmaya başlarız.”

"Şaka değil. İran gibi oluruz"

“Ölü sayılarında mı?”

“Kaç kaybımız olur bilemem. Ama hastane bahçelerinde yatanlar, yollarda devrilenler, evlerde ölüp birkaç gün sonra ulaşılabilenler. Bu olasılık giderek güçleniyor. Şaka değil. İran gibi oluruz. Bak ben ve arkadaşlarım 5 aydır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir tek hayat kurtarmak için kendimizi riske atıyoruz. Buna karşılık tek beklentimiz halkın da bir maske takması, birbirine çok yaklaşmaması. Bunu bile yapmayan bir millete biz ne yapalım.”

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