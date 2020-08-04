Malatya Pötürge'de 5.2 şiddetinde deprem! Çevre iller de sallandı

Son dakika gelişmesine göre; Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü için 5.2 derken, Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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Malatya Pötürge'de ilçesinde saat 12:27'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandille'den depremin büyüklüğüyle ilgili iki farklı açıklama geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır, Urfa'dan da hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre saat 12:27'de Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yeryüzüne 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak belirlerken merkez üssü olarak Malatya Pütürge işaret edildi, Kandilli'ye göre deprem yeryüzüne 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

2 bina yıkıldığı iddiası...

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi. Haber Global'e bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iki binanın yıkıldığını söyledi.

Süleyman Soylu: Hasara yönelik ihbar yok

Öte yandan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.''

Pütürge Belediye Başkanı'ndan açıklama

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük açıklamasında "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz’da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi" dedi.

Daha büyük depremin habercisi mi?

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, şunları ifade etti: "Doğu Anadolu fayının üzerinde olan bir depreme benziyor. Maalesefki bu tr depremler Türkiye'nin bir gerçeği. 4.2, 4.4 büyüklüğünde artçılar olabilir. Bu depremin kırsal kesimlerdeki yapılarda hasar yapması mümkün. Bu depremden sonra daha büyük bir deprem beklenir mi? Bunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü öncü deprem olarak nitelendirilebilecek orta büyüklükte bir deprem Türkiye'de pek yok."