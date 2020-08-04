Ayasofya’da Taliban provokasyonu! Afganistan'dan çağrı geldi

AYASOFYA’da ve İran’da bir parkta Taliban bayrağı açılmasının ardından Afganistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ankara ve Tahran’a örgütün propaganda yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Goran Hivan, Taliban destekçilerinin Türkiye ve İran’daki eylemlerine son verilmesi ve propagandanın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Olanların Afganistan’daki barış sürecine engel olduğunu belirten Hivan, “Afganistan yönetimi de halkı da barış sürecini destekliyor. Süreç onlar tarafından da desteklenmeli, ayrıca bu ülkelerde gerçekleşen, sürece zarar verebilecek eylemlerden kurtulmalılar” ifadelerini kullandı.

Hivan, söz konusu eylemlerin desteklenmesinin Afganistan’ın içişlerine müdahale olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Ayasofya’da bir grubun Taliban bayrağı açarak tekbir getirdiği görülmüştü. İran’da bir parkta da bir grup tarafından Taliban bayrağı açılmıştı.