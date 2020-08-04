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Ali Şen: Erol Bulut Fenerbahçe'nin Ferguson'u olacak

Fenerbahçe'nin efsane Başkalarından Ali Şen, sarı lacivertli takım ile anlaşan Erol Bulut için 'Erol Bulut Fenerbahçe'nin Alex Ferguson'u olacaktır' dedi.

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Fenerbahçe ile el sıkışan Erol Bulut'u, futbolcuyken sarı-lacivertlilere kazandıran Ali Şen, SÖZCÜ'ye konuştu.

Efsane Başkan, Bulut'un, M.United'ı 27 sene yönetip başarıdan başarıya taşıyan Alex Ferguson gibi olacağını kaydetti: “Erol Bulut'u futbolcu olarak Türkiye'ye getiren benim. E.Frankfurt'ta oynuyordu. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör, yardımcılarından birinin de Volkan Demirel olduğu bu idari ve teknik kadro yapılanmasında, ben Erol Bulut'tan bir Alex Ferguson olmasını bekliyorum. Olacağına da inanıyorum.

''Alman disipliniyle yetişti''
Gelecek sezon ve daha sonraki yıllarda F.Bahçe'nin bu teknik ve idari kadroyla önemli başarılar kazanacağına, şampiyon olacağına inanıyorum. Erol Bulut kendine güvenen, kültürlü, Almanca, İngilizce ve Yunanca gibi dilleri konuşabilen, futbol altyapısını Almanya'da almış, Alman disipliniyle yetişmiş başarılı bir futbol adamıdır.

''F.Bahçe'ye yakışan bir isimdir''
Çalışma azmi, hırsı ve karakteriyle de F.Bahçe'ye yakışan bir isimdir. Benim yakından tanıdığım Erol Bulut, teknik direktör olarak da Türk futboluna büyük hizmetler verecektir.”

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