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Arda Turan Galatasaray'la anlaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray ile Arda Turan arasında 2+1 yıllık anlaşma sağlanırken, oyuncuya maç başı 15 bin euro ödenecek. Ayrıca bazı başarı bonusları da kontratta yer alacak.

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Arda Turan, Galatasaray'a imza atıyor. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.

Arda Turan'ın 25 bin euro'ya yakın bir maç başı ücreti alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok.

Muslera ile birlikte kaptan olacak
Arda Turan, yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın kontratında şampiyonluk ve başarı bonusları da var.

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