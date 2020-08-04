BIST 1.141
DOLAR 6,94
EURO 8,21
ALTIN 441,50
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs ilacı bulundu! 'Aviptadil' Covid-19 hastasını 4 günde iyileştiriyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'den umut verici açıklamalar geldi... İsviçre merkezli Relief Therapeutics isimli şirketin ürettiği 'aviptadil' isimli ilaç insanlarda kullanıldı ve yoğun bakımdaki hastayı 4 günde iyileştirdi...

Abone ol

İsviçre merkezli Relief Therapeutics isimli şirket ciğerleri koruyan peptit maddesinin sentetik versiyonu olan aviptadil isimli ilaç için patent başvurusu yaptı. İlacın koronavirüs yüzünden solunum sıkıntısı yaşayan hastaları hızla iyileştirdiği açıklandı. Covid-19 yüzünden solunum sıkıntısı yaşayan ağır hastaları iyileştirdiği tespit edilen RLF-100 isimli bir ilaç uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

Hızla onay programına dahil edildi

İsviçre’nin en büyük ikinci kenti Cenevre merkezli Relief Therapeutics Holdings isimli şirket, solunum yolu sıkıntısı çeken hastaları iyileştiren bir ilacın ABD’deki kullanımı için hızlı onay programına dahil edildiğini açıkladı. Şirketin geliştirdiği ilaç ciğerleri koruyan doğal peptit maddesinin sentetik bir hali olarak kullanılıyor.

Ağır solunum sıkıntısı çekenler

RLF-100 ya da aviptadil olarak anılan ilacın, koronavirüs sebebiyle solunum sıkıntısı çeken ağır hastaları iyileştirmede kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, ilacın henüz 70 hastada kullanıldığını ve ikinci klinik test aşamasında olunduğu kaydedildi.

4 günde oksijen tüpünden kurtuldu

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ilacın Houston Methodist Hastanesi’nde görevli doktorlar tarafından kullanıldığı ve çok ağır hastaları çok kısa bir sürede iyileştirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada salgının, iki akciğer nakli olan fakat vücudu bunu reddeden 54 yaşındaki bir Covid-19 hastasının RLF-100 kullandıktan 4 gün sonra sağlığına kavuştuğu ve oksijen tüpünden kurtulduğu belirtildi. Buna benzer 15’ten fazla örnek olduğu açıklandı.

Öte yandan ilacı Brezilya’daki bağımsız laboratuvarlarda inceleyen bilim insanları aviptadil isimli ilacın SARS virüsünün akciğer hücrelerinde ve bağışıklık sisteminde çoğalmasını engellediğini tespit etti.

İlgili Haberler
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Ağustos 2020)
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bilim Kurulu üyeleri tedirgin! Vakalar artacak yeni yasaklar gelebilir Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Ozan Tufan-Adem Ljajic takası
Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerinde İngilizce tabelalar ayıklanacak
Hakan Şükür'ün bitmeyen kaprisleri FETÖ'de tepkiye yol açtı Bylock yazışmaları deşifre oldu
Muharrem İnce: İttifak yapmayacağım birinci parti olacağız
Marmara Denizi'nde arabalı yolcu feribotu arızalandı, yüzlerce yolcu mahsur kaldı
Yüksek ateşle hastaneye giden gelinden kötü haber
ÖNCEKİ HABERLER
Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu bu hafta yeni kurmaylarını seçecek
Muharrem İnce açıkladı! Evet parti kuracağım" 'Yılbaşına kadar' 'iftiranın kaynağı CHP
Juventus, Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti
Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı
Survivor Mert Öcal ve Evrim Keklik aşk mı yaşıyor? Bomba itiraf geldi
Yorumlar 1 yorum