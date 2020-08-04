Muharrem İnce: İttifak yapmayacağım birinci parti olacağız

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiası günlerdir konuluşuluyor. İnce'ye yakın kaynaklarla görüşen Abdulkadir Selvi, İnce'nin partinin ilkelerini belirlediğini ve yılbaşında partiyi kuracağını yazdı.

Abone ol

Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CHP yönetimi tarafından itibarsızlaştırıldığı ileri sürülen İnce'yi kurultayda yaşananların bardağı taşırdığı belirtiliyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İnce'ye yakın kaynaklarla görüştü ve İnce'nin “Parti kuracağım” dediğini söylediğini aktardı. İnce'nin çalışmalarını Yalova'da sürdürdüğünü belirten yazar, merak edilen ayrıntıları köşe yazısında böyle paylaştı:

Partinin ilkeleri

Muharrem İnce’ye yakın kaynaklarla bir değil birkaç görüşme yaptım. Edindiğim izlenim: Muharrem İnce sadece parti kurmaya karar vermemiş, aynı zamanda kuracağı partinin ilkelerini belirlemiş. Bir plan-program dahilinde yola çıkıyor diyebiliriz. Muharrem İnce’nin partisini yılbaşında kuracağı söyleniyor.

Muharrem İnce’nin yakın çevresine kuracağı partinin ilkelerini şöyle sıraladığı ifade ediliyor:

1- Yeni parti hiç siyaset yapmamış, alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacak.

2- CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin ekibinin kurduğu parti görünümü verilmeyecek. Partide eski CHP’li sadece Muharrem İnce olacak. Bu aynı zamanda CHP’ye yönelik bir eleştiriyi de içeriyor. Partinin omurgasının bir yerlere kaydığı iddiasını taşıyor.

3- Partinin bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Moskova’da, bir ayağı İran’da, bir ayağı Brüksel’de olmayacak. İki ayağı da Ankara’da olacak.

4- Yeni parti Türkiye’ye hitap edecek. Sağ-sol, Alevi-Sünni, başörtülü-başı açık gibi bir kaygısı olmayacak.

5- Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak.

‘CHP’ böldü suçlamasına ne diyecek?

Yeni parti kurmak için değerlendirmeler yapan Muharrem İnce’nin “CHP’yi bölüyor” eleştirilerine karşı “Parlamenter sistemde bir bölen olurdu. Ancak 50 artı 1’in arandığı başkanlık sisteminde bir bölen olmaz” dediği ifade ediliyor. İnce’nin kurmaylarına “CHP’yi Kılıçdaroğlu böldü. Bana selam verenleri tasfiye etti. Cumhuriyetçileri CHP’nin dışına itti” dediği ifade ediliyor.

"Birinci parti olacağız"

Muharrem İnce’nin kuracağı partiye ilişkin olarak yakın çevresine “İttifak yapmayacağım. Birinci parti olacağız. Yeni sistemde birinci parti olmak zor değil. Yeter ki iyi bir çıkış yapalım. Türkiye’nin geneline hitap edelim” dediği söyleniyor.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı