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Kaftancıoğlu’nun yardımcısından Muharrem İnce paylaşımı

Muharrem İnce'nin kendisinin parti kuracağı yönünde çıkan iddiaları tamamen reddetmemesi CHP'yi hareketlendirdi.

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CHP’nin 37. Olağan Kurultayı sonrası Muharrem İnce’nin parti kuracağı söylentileri gündeme gelirken, CHP içerisinde de hareketlilik yaşanıyor.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı.

Ne evet ne de hayır
Muharrem İnce parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” açıklamasında bulunurken, CHP İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“3 isimle tek başına iktidar”
Canan Kaftancıoğlu'nun da yardımcısı olan CHP’li Düzce, sosyal medya hesabından, Muharrem İnce’nin parti kuracağı söylentileri üzerine paylaşımda bulundu.

Düzce paylaşımında “Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar” ifadelerini kullandı.

Düzce paylaşımının devamında, “Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak” dedi.

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