BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,20
ALTIN 441,95
HABER /  GÜNCEL

Van'da metrelerce takla atan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Van-Özalp karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin metrelerce takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Van-Özalp yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, Van'dan Özalp ilçesine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak metrelerce takla attı.

Çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi
Kazada Adem Yıldız ve Yavuz Işık isimli vatandaşlar olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında çocukların olduğu ve yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki değişik hastanelere kaldırıldı. Kazadan hemen sonra bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi.

Olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemeleri yapıldıktan sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç, jandarma olay yeri incelme ekiplerinin inceleme sonrası olay yerinden kaldırılacak. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
Van
SON DAKİKA HABERLERİ
ÇiftlikBank tosuncuğu paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisini sonunda kabul ettiler
Yüksek ateşle hastaneye giden gelinden kötü haber
Kaftancıoğlu’nun yardımcısından Muharrem İnce paylaşımı
Yaylada kaçırıldığı söylenen Emine Ebru Arıcan olayı çok başka çıktı
Adana'da su kuyusu açmak için kazı yapan aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Tofaş'tan yılın ilk yarısında dudak uçuklatan net kar
Akıllı telefon pazarında lider bakın kim oldu
Hakan Çalhanoğlu: İnşallah Galatasaray'la buluşacağız
Facebook tazminatı artırdı 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha: Ayasofya’da namaz kılmak istiyorum
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor
Yorumlar