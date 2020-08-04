Cemal Enginyurt MHP'den ihraç ediliş sürecini anlattı

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yaşanan sürece ilişkin detayları canlı yayında anlattı.

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Fındık fiyatlarına ilişkin eleştirileri nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global'de yayınlanan Sansürsüz programında neler yaşandığını açıkladı.

Enginyurt ihraç sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"Bundan 10 gün önce Tarım Bakanı Ordu'ya Bolaman Rehabilitasyon Projesi diye bir projenin tanıtımı maksadıyla misafir oldu. Konu bu projeydi. Bu projeyi anlatıp da lafı uzatmak istemiyorum. Ordu'ya faydalı olacağına inandığım ve desteklediğim bir proje. Sayın Bakan bu projeyi anlatmak için geldiğinde bana göre, Ordu halkına göre ve fındıktan geçinen yaklaşık 4-5 milyon insanı yakından ilgilendiren ve çok üzen bir açıklama yaptı. Neydi?

11 dolara satıldı ama bizim hiç fındığımız elimizde kalmadı

Tarım Bakanı 40 yıldır ihracatçıların fındığı ucuza kapatmak için söyledikleri bir yalanı kürsüden dillendirdi. "Eğer fındık pahalı olursa Avrupa fındık almaz" dedi. Bunu tüccar dediğimiz insanlar yıllardır söylüyorlar. Fındık, gün oldu 14 doları gördü, gün oldu 11 dolara satıldı ama bizim hiç fındığımız elimizde kalmadı. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'ini Türkiye üretiyor. En kaliteli fındığı Türkiye üretiyor. Bunun da en kalitelisi Ordu ve Giresun'da üretiliyor. Sayın Tarım Bakanı birinci yanlışı konuşmasında yaptı. Arkasından ikinci ve en vahim olan hatayı yaptı. Dedi ki, "Bu sene ben tespit yaptırdım. Hatta 3 defa rekolte tahmini yaptırdım." dedi. 3 defa rekolte tahmini yapmak teknik olarak imkansız bir şey. "665 bin ton rekolte var" dedi ve Türkiye İhracatçılar Birliği de hemen bir gün sonra Tarım Bakanı'na destek vermek amacıyla "Rekolte 670 bin ton" diye açıklama yaptı. Halbuki fındık üreten herkes biliyor ki bu sene 600 bin tonu geçmeyecek rekolte. Çünkü dolu yağdı, yanık var, çürük var. Fındık 600 bin tonu geçmeyecek. "665 bin ton" dediği an piyasada 21 lira olan fındık 18 liraya düştü.

Cumhur İttifakına zarar verdiğimiz gerekçesiyle ihraç edildik

Bu üreticinin işine yaramadı. Biz de buna tepki gösterdik. Dedik ki, "Sayın Bakan yanlış bilgilendiriliyorsanız o il müdürleri hakkında dava açın. Yok bunu inanarak söylüyorsanız fındığa, üreticiye ihanet ediyorsunuz. Tarım Bakanı olarak çiftçinin yanında olman gerekir ama sen bu açıklamayla maalesef çiftçiye ihanet ettin" dedik. Bundan dolayı Cumhur İttifakına zarar verdiğimiz gerekçesiyle partiden ihraç edildik."