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Tofaş'tan yılın ilk yarısında dudak uçuklatan net kar

Yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıklayan Tofaş'ın net karı 634 milyon TL'ye ulaştı.

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Tofaş, yılın ilk yarısında Bursa'da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşılarken, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti.

Tofaş'ın ilk 6 aylık gelirleri 7,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL'ye ulaştı.

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