BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,19
ALTIN 441,69
HABER /  DÜNYA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in danışmanı Türkiye'ye küstah tehditler savurdu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopoulos, "Türkiye baskı taktiğini bırakmazsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler" açıklamasıyla gündemin üst sıralarına yerleşti.

Abone ol

Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Atina hattında önemli gelişmeler yaşanıyor. Açıklamalarda bulunan Diakopoulos, Yunanistan’ın Almanya arabuluculuğuyla Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Diakopoulos, şunları söyledi: Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz.

"Türkiye sınırında hibrid savaş yaşadık"

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonuna “Yunanistan, Türkiye ile diyalog kurarak ne elde etmeye çalışıyor” başlıklı bir makale yazan Diakopoulos, “Başlıktaki sorunun yanıtını yazabilmek için son 1 yılda olanlara bakmak gerek. Türkiye’den çok büyük sayıda mülteci geldi. Türkiye sınırında hibrid savaş yaşadık, Ankara ile Trablus arasındaki deniz anlaşması ve hidrokarbon araması için lisans süreci ile birlikte Yunan adaları üzerindeki Türk savaş uçaklarının uçması gibi sorunlar yaşandı” ifadelerini kullandı.

Diakopoulos, görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda bu durumun bölgede istikrar sağlanması için kritik bir öneme sahip olacağını dile getirdi.

Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler.

Yunanistan’ın Almanya arabuluculuğuyla Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyleyen Diakopoulos, şunları kaydetti:

Henüz çok erken bir süreçteyiz ve bir orta yol bulmak için görüşmeler başlamadı bile. Biz bunun olabilecek en erken sürede olmasını istiyoruz. Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz prensipleri ve kanunları olan bir ülkeyiz ama haklarımızı savunmayı da biliriz. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara-Konya karayolunda feci kaza! Gurbetçi aile yok oldu: 5 ölü
Annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Çeşme'de darp edilen manken olayı! Bakan Ersoy: Kimsenin yanına kar kalmayacak
Gri listede aranan terörist Seyithan Acay etkisiz hale getirildi
Yüzde 65'lik kar kaybı açıklayan HSBC, 35 bin çalışanını işten çıkarıyor
Hatay'da minibüsçü terörü! Sporcuyu önce sıkıştırdı, sonra kafasından bıçakladı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha: Ayasofya’da namaz kılmak istiyorum
Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi
Rostov'dan ilk uluslararası uçuş THY ile İstanbul'a yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: Bütün insanlığa açık
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den tatilden dönenlere uyarı
Kaçırıldığı iddia edilen Emine: Gönül rızasıyla gittim
Yorumlar 8 yorum