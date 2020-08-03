Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.

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Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra birçok kulüpte futbol oynayan Mert Nobre, yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik direktör olmaya karar verdi ve Gençlerbirliği'nde görev alacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mert Nobre getirildi. Brezilyalı Nobre, daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev almıştı.