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Rostov'dan ilk uluslararası uçuş THY ile İstanbul'a yapıldı

RUSYA’da Rostov-na-Donu kentindeki Platov Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a kalkan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla ilk yurtdışı uçuşu başladı.

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Platov Havaalanı basın servisinden yapılan açıklamada, “İlk uluslararası uçuş Moskova saatiyle 4.21’de İstanbul'a kalkan uçakla başladı. Uçağa 182 yolcu kayıt yaptırdı" denildi.

Uçuş detayları

İstanbul uçuşları pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Uçuşlar Airbus A319 / A320 uçaklarıyla gerçekleştirilecek.

Rusya, Cumartesi günü birkaç ülke ile Mart ayında durdurduğu uçuşları yeniden başlattı. 1 Ağustos’tan itibaren İngiltere, Türkiye ve Tanzanya’ya uçuşlar yeniden başladı. Türkiye’ye olan uçuşlar bugünden itibaren Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’tan itibaren ise Antalya, Bodrum ve Dalaman’a olmak üzere iki kademeli olarak başlatılıyor.

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