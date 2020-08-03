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Annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'da cadde ortasında annesini tekmeleyen genç, olayı gören 2 kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

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Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşandı. Adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine, saldırdı. Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti. İkili, annesini döven genci, tekme tokat dövdü. 

Anne ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti. Olayı gören 2 sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı.  Polisler de gence kelepçe taktı.

Bipolar bozukluğu varmış
Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Ellerindeki yaralar kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti. 

Şikayetçi olmadı
Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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