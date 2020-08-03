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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: Bütün insanlığa açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasının 86 yıllık hasretin son bulması olarak değerlendirerek, "Ayasofya bütün insanlığa açıktır" ifadesini kullandı.

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Düzce'nin Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'a bayram ziyaretinde bulunan Erbaş, Gölyaka Merkez Camisi'nde öğle namazını kıldırdı. Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Erbaş, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bayramın koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler çerçevesinde kutlandığını belirterek şunları kaydetti:

Cenabıhak'tan bu salgın hastalıktan tüm insanlığı kurtarmasını diliyorum. Bundan sonraki bayramlarda büyüklerimizle kucaklaşarak, onların ellerini öperek bayramlar yapmayı Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı tedbirlere riayet ederek, tevekkül ve duaya sarılarak geçireceğiz inşallah. Bütün kardeşlerimizin, milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlar diliyorum.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasıyla 86 yıllık hasret son buldu.

"Ayasofya bütün insanlığa açıktır"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının 86 yıllık hasretin son bulması olarak değerlendirdiğini belirten Erbaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

Ayasofya'nın ibadete açılması hem milletimiz hem de bütün insanlık için hayırlı bir gelişme oldu. Sadece Müslümanlar değil, her gün on binlerce insan gelip ziyaret ediyor. Biz diyoruz ki 'Ayasofya bütün insanlığa açıktır.' Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ile iş birliği içerisinde Ayasofya'da en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İmamlarımızla, müezzinlerimizle, ezanlarla, zikirlerle, dualarla Ayasofya'da milletimize yakışır bir açılış yaptık. Ziyaretler de milletimize yakışır bir şekilde devam ediyor. Rabb'im hayırlara vesile kılsın.

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