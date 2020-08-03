Ankara-Konya karayolunda feci kaza! Gurbetçi aile yok oldu: 5 ölü

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.

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Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerinde can verdiler

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.