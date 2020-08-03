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Yaylada kaçırıldığı söylenen Emine Ebru Arıcan olayı çok başka çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yayladan 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddia edilen 22 yaşındaki Emine Ebru Arıcan, jandarmaya giderek, kaçırılmadığını gönül rızasıyla evlenmek için gittiğini söyledi.

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Manavgat'ın Karabucak Mahallesi'nde oturan Emine Ebru Arıcan, 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti.

Saat 17.00 sıralarında yanlarına gelen kimliği belirsiz 3 kişi, ailenin iddiasına göre, E.C.'yi tehdit edip, Emine Ebru Arıcan'ı ağzını bantladıktan sonra elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı.

E.C.'nin haber vermesi üzerine Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları, Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili Manavgat Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Emine Ebru Arıcan'ın bulunması için ekip, çalışma başlattı.

"Gönül rızasıyla evlenmek amacıyla gittim"

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu Emine Ebru Arıcan'ın A.B. ile birlikte kaçtığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sırasında İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı'na A.B. ile gelen Emine Ebru Arıcan, verdiği ifadede kaçırılmadığını, gönül rızasıyla evlenmek amacıyla A.B. ile gittiğini, hiç kimseden şikayetçi ve davacı olmadığını söyledi.

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