Hakan Çalhanoğlu: İnşallah Galatasaray'la buluşacağız

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken ''Galatasaray taraftarlarına selam yolluyorum, sizleri seviyorum. İnşallah bir gün buluşacağız.'' dedi.

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İtalya Serie A'da Milan forması giyen ve koronavirüs arasının ardından gösterdiği performansla beğeni toplayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, TRTSPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde; ''Pandemi döneminde çok iyi hazırlandım. Beslenme konusunda kendime hoca tuttum, çok çalıştım. En rahat hissettiğim pozisyon '10 numara' pozisyonu. Bütün çalıştığım hocalar beni hep oynattı. Maldini ya da Gattuso futboldan anlamıyor mu? Herkes bana güveniyor, kalitemi biliyor. Önüme bakıyorum ve çok da başarılıyım. Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynamadım. Hiçbir zaman yedek kalmadım. Kendime güveniyorum. Daha yeni başlıyorum. 26 yaşındayım ve tecrübe kazandım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Milan ile sözleşme konusunda görüşmeler oldu ama bilgi veremem. Ben futboluma odaklanıyorum, top menajerimde.

''Lig değiştirmeyi hiç düşünmedim''

Gattuso ile topu kaybedince geri çekiliyorduk, Pioli ile daha agresifiz. Bu ön plana çıkmamı sağladı. Stefano Pioli bana, 'Sen özgürsün, oyunu sen kuracaksın" diyor. Zlatan ve Rebic ile oyun içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. Üçümüz de birbirimiz tanıyoruz ve kalitemizi biliyoruz. Hedefim büyük, efsane oyuncuların arasına girmek. Lig değiştirmeyi hiç düşünmedim. Sağlık benim için en önde geliyor.

''İnşallah bir gün Galatasaray'la buluşacağız''

A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor. Kaan Ayhan'ı aradım, Sassuolo ile görüştüğünü söyledi. Serie A çok büyük ve kaliteli bir lig. Zlatan Ibrahimovic devam eder mi bilmiyorum. Ne desem yalan olur. Galatasaray taraftarlarına selam yolluyorum, sizleri seviyorum. İnşallah bir gün buluşacağız.''