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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Facebook tazminatı artırdı 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Facebook, kullanıcıların biyometrik verilerini izinsiz bir şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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ABD'de bir grup kullanıcı, Facebook'un milyonlarca kişinin biyometrik  verilerini izinsiz bir şekilde toplayıp, sakladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. 

Şirket, Illinois Eyaleti'nin Biyometrik B ilgi Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı. Yıllarca süren dava sonucunda Facebook, geçtiğimiz ocak ayında davanın kapatılması için 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. 

Sosyal medya devi olarak da anılan şirket son duruşmada bu miktarı 650 milyon dolara yükseltti.  

Eğer 650 milyon dolar üzerinden anlaşma sağlanırsa, 2 milyon kullanıcıya 200 dolar ile 450 dolar arasında ödeme yapılacak. 

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