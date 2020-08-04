AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı

24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camii'nde cuma namazını kılan isimler arasında yer alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Abone ol

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ahmet Akay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, Düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi. Dualarınız esirgemeyiniz." ifadelerini kullandı.

Akay, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camii'nde cuma namazını kılan isimler arasında yer alıyordu.