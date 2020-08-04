BIST 1.127
DOLAR 6,95
EURO 8,19
ALTIN 441,98
HABER /  DÜNYA

DSÖ koronavirüste dünyaya örnek olan ülkeyi paylaştı!

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı büyük bir kaos alanına çeviren koronavirüsle en iyi şekilde mücadele eden ülkeyi açıkladı. Buna göre Vietnam tüm dünyaya örnek olarak gösterilirken Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Vietnam'ın salgınla mücadele konusunda örnek alınması gereken ülke olduğunu belirtti.

"Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede deneyime sahip bir ülke"
Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, Vietnam'ın hızlı ve geniş kapsamlı hareket ettiğini kaydederek, "Onlar, salgını kontrol altına almaya yardımcı olabilecek sisteme sahipler. Bu, tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem. Vietnam, enfeksiyon hastalıklarla mücadelede devasa deneyime sahip" ifadesini kullandı.

"Koronavirüse şans tanımadılar"
DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan da Vietnam'ın çok hafif yük ve düşük ölüm oranı olan bir ülke olarak Kovid-19'a hiçbir şans tanımadığını ve büyük vakanın yaşanmasını önlemek için mümkün olan her şey yaptığını vurguladı.

Nüfusun tamamına kovid-19 testi yapılması planlanıyor
Vietnam'da uzun aradan sonra ilk kez 31 Temmuz Cuma günü koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. Yeni salgının merkezi olarak gösterilen Da Nang kentinde, yaklaşık 1.1 milyonluk nüfusun tamamına Kovid-19 testi yapılması planlanıyor.

Ne olmuştu?
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 694 binden fazla insan hayatını kaybetti, 18 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal Enginyurt MHP'den ihraç ediliş sürecini anlattı
ABD Başkanı Donald Trump TikTok'a süre verdi
Almanya'nın korona aşısı, yakın zamanda onay alacak
Yaylada kaçırıldığı söylenen Emine Ebru Arıcan olayı çok başka çıktı
Adana'da su kuyusu açmak için kazı yapan aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in danışmanı Türkiye'ye küstah tehditler savurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Kayışdağı'nda orman yangını çıktı!
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Van'da metrelerce takla atan araçta 2 kişi hayatını kaybetti
Tofaş'tan yılın ilk yarısında dudak uçuklatan net kar
Akıllı telefon pazarında lider bakın kim oldu
Kavurma nasıl yapılır kolay ve pratik kavurma tarifi
Yorumlar