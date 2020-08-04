DSÖ koronavirüste dünyaya örnek olan ülkeyi paylaştı!

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı büyük bir kaos alanına çeviren koronavirüsle en iyi şekilde mücadele eden ülkeyi açıkladı. Buna göre Vietnam tüm dünyaya örnek olarak gösterilirken Avrupa ülkeleri sınıfta kaldı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Vietnam'ın salgınla mücadele konusunda örnek alınması gereken ülke olduğunu belirtti.

"Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede deneyime sahip bir ülke"

Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, Vietnam'ın hızlı ve geniş kapsamlı hareket ettiğini kaydederek, "Onlar, salgını kontrol altına almaya yardımcı olabilecek sisteme sahipler. Bu, tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem. Vietnam, enfeksiyon hastalıklarla mücadelede devasa deneyime sahip" ifadesini kullandı.

"Koronavirüse şans tanımadılar"

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan da Vietnam'ın çok hafif yük ve düşük ölüm oranı olan bir ülke olarak Kovid-19'a hiçbir şans tanımadığını ve büyük vakanın yaşanmasını önlemek için mümkün olan her şey yaptığını vurguladı.

Nüfusun tamamına kovid-19 testi yapılması planlanıyor

Vietnam'da uzun aradan sonra ilk kez 31 Temmuz Cuma günü koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. Yeni salgının merkezi olarak gösterilen Da Nang kentinde, yaklaşık 1.1 milyonluk nüfusun tamamına Kovid-19 testi yapılması planlanıyor.

Ne olmuştu?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 694 binden fazla insan hayatını kaybetti, 18 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı.