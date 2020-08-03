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HABER /  DÜNYA

Almanya'nın korona aşısı, yakın zamanda onay alacak

Alman yetkili, testlerde bağışıklık sistemini harekete geçiren aşı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

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Almanya’da ilaç ve aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü'nden, koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin umutlandıran bir açıklama geldi. Enstitü Başkanı Klaus Cichutek, koronavirüs aşısının çok yakında onay alacağını açıkladı.

"Çok umutluyum"
Cichutek, "Bu konuda çok umutluyum. Özellikle ilk klinik test sonuçlarını aldığımız son haftalarda aşının gerçekten koronavirüse karşı insanlarda bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini gördük. Bunlar çok önemli yenilikler." dedi.

"Mesele, yarış değil"
Dünya genelinde 140-150 aşının deneme aşamasında olduğunu belirten Cichutek, "Burada söz konusu olan bir yarış kazanmak değil. Bizim gerçekten etkili bir aşıya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Test sürecinde sorun var
Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek ise aşı konusunda "mucize" beklenmemesi gerektiğini, aşının en erken 2021 yılının ortasına kadar insanlara sağlanabileceğini söyledi.

Karliczek ayrıca, korona aşısı testlerinde sorunlar yaşandığını kaydetti.

"Korona, tek testle tespit edilemez"
Öte yandan, Almanya'da vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi, dikkatlerin yurtdışında tatil yapıp ülkeye gelenlerde toplanmasına neden oldu.

Tatilden dönenlere test yapılması konusunda eyaletler arasında anlaşmazlık yaşandığı, uygulamanın şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi. 

Alman Doktorlar Birliği, uygulanacak bir testle koronavirüsün tespit edilemeyeceğini savunuyor.

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