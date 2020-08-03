Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5747'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 233.851'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda artışların durumundan endişe duyulduğunu da aktardı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 217 bini aştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1003 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 217 bin 497'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, ağır hasta sayısı 5820, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var'' ifadelerini kullandı

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU ŞÖYLEYDİ;