Yüksek ateşle hastaneye giden gelinden kötü haber

Tokat'ta, düğünden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen geline yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelin tedavi altına alınırken, filyasyon ekipleri düğüne katılan davetlilere yönelik çalışma başlattı.Abone ol
Tokat'ta, düğünden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Gelin, tedaviye alındı.
Kent merkezine bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan Ö.M., Kurban Bayramı öncesinde yapılan düğünle evlendi. Ancak gelin Ö.M. düğünden sonra rahatsızlandı.
YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Yüksek ateş şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne götürülen geline yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Gelin hastanede tedavi altına alındı.
FİLYASYON EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Öte yandan, gelinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon ekipleri de harekete geçti. Ekipler, aile üyeleri ile düğüne katılan davetlilere yönelik çalışma başlattı.