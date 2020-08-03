Bayram dönüşü trafik yoğunluğu! İstanbul trafiği kilitlendi
Kurban Bayramı tatilinin bitmesine yakın tatilciler geri dönüş yoluna düştü.
Özellikle İstanbul yönünde trafik oluşturan tatilciler Çanakkale Feribot iskelesinde de 2 kilometreye ulaşan kuyruklar oluşturdu. İstanbul-Bursa-İzmir ve Bursa-Ankara otoyollarında da yoğunluk var.
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Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde İstanbul ve Çanakkale olmak üzere yurdun bazı noktalarında geri dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
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Kurban Bayramı tatilini Ege sahilleri, Edremit Körfezi ile Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yollara koluydu.
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Oluşan yoğunluk nedeniyle feribot sırasında dönüş kuyruğu 2 kilometreyi aştı.
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