CNN Türk'ün başarılı spikeri Büşra Sanay ekranlara geri döndü

CNN Türk'te kültür sanat programı Afiş'i sunan ünlü ekran yüzü Büşra Sanay sosyal medyadan ekranlara geri döndüğünü duyurdu.

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2019 yılının Aralık ayında birikmiş izinlerini kullanması talep edilen ve izne çıkarılan CNN Türk'ün ünlü ekran yüzlerinden Büşra Sanay, sosyal medyadan ekranlara geri döndüğünü açıkladı.

CNN Türk'te kültür sanat programı Afiş'i sunan ünlü ekran yüzü Büşra Sanay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır çok sordunuz ne zaman diye. E 1 yıl sonra haber merkezinde tempo yeniden başlar!" dedi.

Büşra Sanay'ın 2019 yılının Aralık ayında izne çıkartılmasının ardından Afiş programının yeni sunucusu Berat Aşıcıoğlu olmuştu.