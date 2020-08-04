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Fenerbahçe, sol kanat transferi için 5 isim belirledi!

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sol kanat arayışlarını sürdüren sarı lacivertli kulüp, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'yı transfer etmek istiyor.

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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde önceliği sol kanat oyuncusuna verdi. Sarı lacivertlilerin düşündüğü ilk isim, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli yıldız Bruma oldu.

Bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'nin sol kanat için önceliği eski Galatasaraylı Bruma'ya verdi. Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla gittiği PSV'de bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak.

Listede 4 isim daha var
Öncelikle maliyeti düşük isimleri ya da kiralama yolunu tercih eden Fenerbahçe'nin diğer sol kanat adayları şunlar:

- Bakery Jatta (Hamburg)

- Lorenzo Melgarejo (Kulüpsüz)

- Chidera Ejuke (Heerenveen)

- Yacine Brahimi (Al Rayyan)

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