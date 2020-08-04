Juventus, Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti

Juventus'ta sakatlıktan dönen milli futbolcu Merih Demiral yeniden Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı.

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İtalya Serie A'da 12 Ocak'taki Roma maçında sakatlanan ve ligin son haftasında yine bir Roma maçıyla sahalara geri dönen Merih, açıklanan kadroda kendisine yer buldu.

Sol diz ön çapraz bağları kopan Merih Demiral, 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Fransa'da 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının rövanşında sahasında Lyon'u konuk edecek olan Juventus, sekizli finale çıkma mücadelesi verecek.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosu; Szczesny, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Merih Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon