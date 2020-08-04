Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Ozan Tufan-Adem Ljajic takası söz konusu. Taraflar, futbolcuların takası için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

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Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda geçen yıl Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan’ın alınmasını istedi.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan’ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti. Beşiktaş yöneticileri Sergen Yalçın’ın bu talebi üzerine sarı lacivertli kulüpteki mevkidaşları ile temasa geçti.

Onay istediler

Hürriyet'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Ozan Tufan’a talip olduklarını bildirip "Eğer onay verirseniz oyuncuyla görüşüp fikrini almak istiyoruz" dediler. Fenerbahçe yönetiminde ise bu talebe karşılık Ozan Tufan’ı siyah beyazlı takımın Sırp yıldızı Adem Ljajic ile takas edilmesi fikri ortaya atıldı.

Çebi ve Koç görüşecek

İki futbolcunun da aynı menajerlik şirketiyle çalışmaları transferin gerçekleşme şansını yükseltirken, bu konudaki son sözü, önümüzdeki perşembe günü bir araya gelecek olan kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç söyleyecek.

Takas gerçekleşecek mi?

Futbol çevreleri şimdi merakla Çebi-Koç zirvesinde karara bağlanacak olan ‘Ozan ile Ljajic takas edilecek mi?’ sorusunun cevabını bekliyor.

Ljajic’in şu anki değeri 9 milyon Euro

Adem Ljajic ise bu sezon forma giydiği 29 resmi maçın 27’sinde on numara, 2’sinde sol kanatta oynadı. Ljajic için 4 kulüp toplam 34.3 milyon Euro bonservis (Fiorentina 6.8, Roma 12, Torino 9, Beşiktaş 6,5); Inter (1.75) ve Beşiktaş da (1.25) milyon Euro kiralama bedeli ödedi (Toplam: 37.3 milyon Euro). Ljajic’in şu anki değeri 9 milyon Euro...

Ozan 7 milyon Euro'ya alındı

25 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon forma giydiği 34 maçta defans ve orta sahanın 6 farklı bölgesinde oynadı. Fenerbahçe, kendi jenerasyonunun en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alan Ozan Tufan’ı 2015 yılında Bursaspor’dan alırken bonservisine 7 milyon Euro ödedi. Futbolcunun şu anki piyasa değeri 4.5 milyon Euro...