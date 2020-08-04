Fenerbahçe transferde şov yapmaya hazırlanıyor 8 isim açıklanacak
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer döneminin resmen başladığı günde işte öne çıkan transfer gelişmeleri...
Sergen Yalçın'ın "Ozan Tufan'ı istiyorum" sözü üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, sarı-lacivertlilerle temasa geçip futbolcuyla görüşmek için izin istedi. Fenerbahçe'de de Ozan'a karşılık Ljajic'in takas edilmesi fikri ortaya çıktı.
Transferin 1 numaralı gözdesi olan Ganalı yıldız kararını verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Trabzonspor'un listesinde yer alan 25 yaşındaki yıldız Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. Sarı-kırmzılılar, Mensah'ın 3.6 milyon Euro'luk bonservis bedelini bulmak için arayışa girdi.
Sezon bitmeden Monaco'ya dönen Onyekuru için Galatasaray son bir kez daha şansını deneyecek. Nijeryalı oyuncu, kendisine gelen teklifler olmasına rağmen Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. Bu paylaşım hem taraftarı heyecanlandırdı hem de yönetimi iştahının kabarttı.
Genç ve tecrübeli oyuncuların karışımından yarışmacı bir takım oluşturmak isteyen Beşiktaş, Danimarkalı Viktor Fischer'la yeniden görüşmelere başladı. Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın kadrosunda yer alan 26 yaşındaki oyuncu ile transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın görüştüğü öğrenildi.