Fenerbahçe transferde şov yapmaya hazırlanıyor 8 isim açıklanacak

Sezon bitmeden Monaco'ya dönen Onyekuru için Galatasaray son bir kez daha şansını deneyecek. Nijeryalı oyuncu, kendisine gelen teklifler olmasına rağmen Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. Bu paylaşım hem taraftarı heyecanlandırdı hem de yönetimi iştahının kabarttı.