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Fatih Terim'den 5 isme veto: Kampa gelmesinler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında 5 ismi görmek istemediğini yönetime bildirdi.

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Galatasaray, Avrupa Ligi eleme turları yüzünden sezonu erken açacak. 12 Eylül'de Süper Lig başlayacak. 17 Eylül'de ise Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme maçına çıkacak. 12 Ağustos'ta top başı yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte geri sayım sürüyor ancak birçok konuda henüz yol alınabilmiş değil.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında; Emre Taşdemir, Şener, Birhan, Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi.

Kulüpten bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in ayrıca; Diagne, Sekidika, Linnes ve Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında.

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