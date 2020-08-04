TFF kulüplerin harcama limitlerini açıklayacak

TFF Kulüp Lisans Kurulu merakla beklenen Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini bugün resmen ilan edecek.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, harcama limitlerinin transfer tescil dönemininde başlayacağı 4 Ağustos(bugün) tarihinde ilan edileceğini duyurmuştu. Kulüp Lisans Kurulu, mali durumlarına göre kulüpler için tek tek harcama limiti belirleyecek.

Geride kalan 2019-20 sezonunda kabul edilebilir sapma miktarı yüzde 30 olarak tespit edilmişti. Bu sezon ise sapma miktarı yüzde 15'e çekilecek. Başka bir deyişle kulüpler 2020-2021 sezonunda açıklanan harcama limitini yalnızca yüzde 15 oaranında aşabilecek. Ancak bu kez harcama limitinin belirlenmesinde çok önemli bir faktör olan faizin hesaplanması yeni rakamlar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla kulüpler adına daha iyi harcama limiti alabilecek.

TFF Kulüp Lisans Kurulu geçen sezon en yüksek harcama limitini 368 milyon lira ile Galatasaray'a vermişti. Beşiktaş'a 256, Fenerbahçe'ye 206, Başakşehir'e 149, Trabzonspor ise 88 milyon lira harcama verilmişti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle;

- Yüzde 5'e kadar ihtar cezası verilir.

- Yüzde 6-10 arası kadro sınırlaması cezası verilir.

- Yüzde 11-15 arası transfer yasağı cezası verilir.

- Yüzde 16-20 arası 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

- Yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaç uygulanır.

- Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.