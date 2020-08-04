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Taksilerde yeni dönem! Müşteriler taksi soförlerine puan verecek

Müşteriler, kullandıklarını taksinin şoförüne, mobil uygulama üzerinden; trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında tatlı rekabet başlayacak.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, pandeminin hâlen işlerini etkilemeye devam ettiğini, sektördeki iş kaybının yüzde 60 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Eylül gibi pandeminin etkisinin daha da azalacağını öngördüklerini belirten Aksu “Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir.

''Kaliteli hizmet vermek istiyoruz''
Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz.” dedi.

Ödüllendirme sistemi
Sektörün daha da keyifli hâle gelmesi için bir mobil uygulama üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Aksu “Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilerimize daha da kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Müşteriler puan verecek
Müşteriler, kullandıklarını taksinin şoförüne, mobil uygulama üzerinden; trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Müşteriler, yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında da tatlı bir rekabet başlayacak.

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